Les Républicains excluent les Macron-compatibles

publié le 31/10/2017 à 18:53

La sanction a fini par tomber. Édouard Philippe et les 4 responsables pro-Macron appartenant aux Républicains ont été exclus définitivement du parti, ce mardi 31 octobre. C'est la fin d'un long feuilleton qui avait débuté dès la formation du gouvernement d'Emmanuel Macron, avec Édouard Philippe à sa tête.



Le 24 octobre, le bureau politique des Républicains s'était prononcé en faveur de leur exclusion mais n'avait pas pu la valider, faute d'une participation suffisante au vote. Le bureau politique LR a donc "acté" le départ du premier ministre Édouard Philippe et exclu Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, membres du gouvernement, ainsi que les députés Franck Riester et Thierry Solère, selon des sources concordantes.