"Les municipales à Marseille, ça va être le Far-West", décrypte Alba Ventura

publié le 23/01/2018 à 07:39

Ça y est, Jean-Claude Gaudin raccroche pour de bon. Comme on dit à Marseille, "il a fait son temps". Cela fera un quart de siècle qu'il dirige la ville. Et on peut dire qu'elle est loin la figure pagnolesque, celle du patriarche ancien prof d'histoire.



Mais visiblement, il n'est pas facile de renoncer. Vous savez, il avait annoncé qu'il préparerait sa succession et qu'il passerait la main avant la fin de son mandat. Malgré son âge (79 ans) et une santé fragile, Jean-Claude Gaudin a annoncé, lundi 22 janvier lors de ses vœux, qu'il irait jusqu'au bout. Donc il a déjà un peu repoussé l'échéance.



Les élections municipales, c'est en 2020. C'est loin, mais c'est déjà en train de se préparer. Et pas qu'à Marseille, partout en France, parce que ce sera le premier gros test pour Emmanuel Macron. Le Président a dans son viseur de grandes villes telles que Paris, Lyon, Lille et Marseille.

Gaudin fait mine de soutenir "des amis"

Marseille, ça va être le Far-West. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui tourne autour du pot, qui se tâte : les municipales en 2020 ou une nouvelle présidentielle en 2022 ? L'un n'empêche peut-être pas l’autre d'ailleurs.

Christophe Castaner dit qu'il prend ses marques, mais il n'a pas une énorme envie d'aller à Marseille, où ses anciens amis socialistes ne lui ont jamais réservé un bon accueil. Mais il ira si Emmanuel Macron le lui demande. Il se sacrifiera, comme il s'est sacrifié pour le parti.



Sans oublier une droite façon puzzle, avec un parrain, Jean-Claude Gaudin, qui n'a pas envie qu'on lui succède, qui ne verrait pas d'un mauvais œil d'avoir été le seul maire de droite de l'histoire de Marseille. Jean-Claude Gaudin qui fait mine de soutenir "des amis", qu'il n'a en réalité jamais installés comme "dauphins" et qui pourrait au final rallier le candidat "macroniste".

Un scrutin crucial pour Wauquiez

Car c'est possible. Et ce n'est pas fini. Parce qu'à droite, Laurent Wauquiez lui aussi a envie d'envoyer "son" candidat à Marseille. Les municipales, ce sera aussi un rendez-vous crucial pour le patron des Républicains.



Son candidat, c'est Renaud Muselier, l'actuel président de la région PACA. Muselier à qui Gaudin n'a jamais fait de cadeau. Muselier qui n'est pas candidat, mais qui n'est pas contre du tout.



Bref c'est Marseille. Et n'oubliez pas que la spécialité à Marseille, c'est la bouillabaisse.