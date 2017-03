publié le 16/03/2017 à 20:26

Le leader populiste hollandais Geert Wilders n'a pas remporté les élections législatives qui ont eu lieu mercredi 15 mars aux Pays-Bas. "Une surprise", selon Alain Duhamel qui rappelle que le pays est "traversé par un très fort mouvement anti-immigration depuis plusieurs années". Considéré comme le baromètre de l'Europe, les Pays-Bas ont défié la confiance de Geert Wilders, qui affirmait être le prochain homme incontournable de la scène politique hollandaise. "La réalité est différente : il progresse légèrement, modestement, mais il est très loin derrière le Premier ministre sortant et surtout, ce sont les formations européennes qui remportent un succès", déclare Alain Duhamel.

80 % de participation aux élections législatives

Selon l'éditorialiste, la défaite de Geert Wilders s'explique notamment par la forte mobilisation de la population : les élections législatives ont mobilisé une grande partie des Hollandais, avec près de 80 % de participation. Pourtant, même si les partis populistes européens connaissent des "coups d'arrêt", il ne faut pourtant pas les sous-estimer. "Le mouvement populiste européen est contradictoire et complexe. D'un côté, il est puissant, il ne faut pas dire le contraire. On le connaît en Grande-Bretagne, on le connaît aux État-Unis, mais il est aussi au pouvoir en Europe", déclare le spécialiste avant de nuancer : "En même temps, il y a des coups d'arrêt spontané qui viennent des populations […] Le mouvement populiste pousse, mais le plafond de verre tient", conclut-il.