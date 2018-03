publié le 29/08/2016 à 09:41

"Ah ils ne sont pas rayonnants, ces membres du premier cercle. Ils font grise mine", lance Nicolas Domenach. "On a même frôlé le coup de grisou lors de la réunion de rentrée à l’Élysée mardi 23 août au soir, tant ces Hollandais étaient mécontents de leur président", raconte-t-il, ajoutant que "lors du Conseil des ministres, l’ambiance était glaciale". Le journaliste explique que ces fidèles "n’ont pas encaissé" le livre d’entretiens avec deux journalistes, Antonin André et Karim Rissouli, intitulé Conversations privées avec le Président. Beaucoup d’ailleurs n’ont même pas voulu le lire.



Qu'est-ce qui a donc à ce point accablé ces vieux briscard qui en ont tant vu ? "Le manque de hauteur et de grandeur du Président, et l'absence de générosité, de tendresse aussi envers eux", répond Nicolas Domenach. Ils se sentent méprisés, blessés par leur ami. Ils reprochent d’abord au Président d’avoir dissipé tant d’heures avec des journalistes, beaucoup plus qu’avec eux-mêmes. "Aucun de ses conseillers ne contrôle quoi que ce soit. Et ceux-là préféreraient qu’il parle à la France directement plutôt que de jouer les "pipelettes de l’Elysée'", poursuit le journaliste.

Outre une "sécheresse technocratique" et des mots malheureux, il y a aussi ce "narcissisme égocentrique" d’un Président qui ne parle que de lui et si peu du pays, décrypte Nicolas Domenach. Pour lui, François Hollande est un "commentateur de lui-même" et un "commentatueur" des autres.