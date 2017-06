publié le 19/06/2017 à 18:12

Jean Messiha serait-il mauvais perdant ? Le candidat frontiste, à l'origine du projet présidentiel 2017 de Marine Le Pen se présentait pour la première fois à la députation dans la quatrième circonscription de l'Aisne. Au second tour, il était opposé au candidat La République En Marche Marc Delatte, qui l'a battu assez largement avec 56,27%, contre 43,73% pour Jean Messiha.



Aussitôt le résultat tombé, c'est vers Twitter que le porte-parole des "Horaces", un club de hauts fonctionnaires et de cadres du privé proches de Marine Le Pen, s'est tourné. "Ce soir je tombe les armes à la main. Mais je reviendrai et je vaincrai. En attendant, je prie le Tout-Puissant pour qu'il protège la France". Ce message à la connotation religieuse a irrité plusieurs internautes, qui n'ont pas manqué de le faire savoir au principal intéressé.

Ce soir je tombe les armes à la main. Mais je reviendrai et je vaincrai. En attendant, je prie le Tout-Puissant pour qu'Il protège la France — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 18 juin 2017

Sur des messages repérés par Le Lab, Jean Messiha répond à ses détracteurs. "Oui excusez-moi, j'aurais du dire Allah comme ça vous auriez écrit un article sur la richesse du cosmopolitisme", ou encore : "J'aurais dû dire Allah pour que vous vous aplatissiez de plaisir". Des tweets qui insinuent que si le désormais ex-candidat avait évoqué le nom d'Allah au lieu du "Tout-Puissant", les critiques auraient été moins nombreuses.

J'aurai du dire Allah pour que vous vous aplatissiez de plaisir.. — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 18 juin 2017

Mais Jean Messiha ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite insulté plusieurs internautes, toujours sur Twitter. "Con", "connasse", les injures ont fusé.

Con — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 18 juin 2017

Pour une fois que ce n'est pas une insulte je le dis : connasse — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 18 juin 2017

Merci pour ce résume de tous les cons qui m'ont agressé ce soir. Travail salutaire — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 18 juin 2017

Durant la soirée de ce second tour, Jean Messiha a également tenu à répondre à un utilisateur de Twitter l'accusant d'être "à moitié fou". Il lui a tout simplement rétorqué qu'il ne l'était pas à moitié mais "complètement".