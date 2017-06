publié le 14/06/2017 à 15:13

Il ne l'a pas tweeté... mais il l'a confié. Thierry Mariani était candidat dans la 11e circonscription des Français de l'étranger pour les élections législatives. Il est largement devancé par Anne Genetet, la candidate de La République En Marche (54,11% contre 18,78%). Selon Le Canard Enchaîné, il se serait "déchaîné". "Je voulais faire un tweet 'Penelope m'a tuer', mais je me suis retenu et je ne l'ai pas posté'". Il aurait ajouté : "Je l'ai vraiment mauvaise, sans Fillon et sans Penelope, on n'en serait pas là. Et je n'aurais pas été battu. Jamais. On n'aurait pas dû se retrouver dans un truc comme ça".



Il n'est pas le seul membre des Républicains à s'être énervé contre l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Nadine Morano a qualifié François Fillon de "grand responsable" de l'échec du parti. "C'est pas nous qui avons paumé, c'est Fillion qui nous a foutu dans le trou ! Il a joué le rôle du premier de cordée qui a entraîné tout le monde dans le vide avec lui. Et dire qu'il se vante de faire de l'escalade !". L'ancienne ministre n'est pas plus tendre avec ses proches : "Tous ceux qui ont laissé Fillon continuer sa route sont coupables d'avoir creusé notre tombe".