Législatives 2017 : "On a une équipe prête à gouverner", déclare Luc Chatel

et Clarisse Martin

publié le 09/05/2017 à 08:59

Il l'avait annoncé lundi 8 mai. Après avoir été candidat à quatre reprises aux élections législatives, Luc Chatel ne briguera pas un autre mandat dans sa circonscription de la Haute-Marne. Pour celui qui a été l'un des soutiens les plus solides de François Fillon pendant la campagne présidentielle, qui a présidé le conseil national du parti Les Républicains, "c'est une décision nourrie de longue date", qui n'est pas une conséquence de la victoire d'Emmanuel Macron dimanche 7 mai.



Même si pour le parlementaire, "l'élection d'Emmanuel Macron est un séisme politique qu'il ne faut pas sous-estimer. (...) C'est un événement majeur d'élire un Président de 39 ans", qui a gagné "sans parti, contre les partis traditionnels". "Ça aura des conséquences sur la vie politique", prophétise le député sortant, qui se veut lucide à l'égard de sa propre famille politique, sans baisser les bras pour autant. "Je pense que notre parti a été incapable de parler à la jeunesse, des sujets d'avenir. On a l'impression que nous, politiques, on vit seuls au monde, cloîtrés".

Et si Luc Chatel appelle au rassemblement en vue des législatives, pour lequel il déclare que Les Républicains ont "une équipe prête à gouverner", l'homme politique appelle à un "débat nécessaire" après le scrutin. Notamment sur la ligne politique, et en fonction de ce que diront les Français. En attendant ce jour, Luc Chatel observe les mouvements de son camp, notamment Bruno Le Maire qui est prêt à travailler avec la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, si ce dernier l'obtient. "Je ne serai jamais dans la chasse aux sorcières, le procès de Moscou, mais "je préfère les démarches collectives aux choix personnel".