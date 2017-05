publié le 29/05/2017 à 11:52

La République En Marche a décidé dimanche 28 mai de suspendre l'investiture de l'un de ses candidats aux élections législatives. Pierre Cabaré, qui se présente dans la 1ère circonscription de Haute-Garonne, a été déclaré inéligible en 2003 pendant un an en raison du rejet de son compte de campagne, selon une information de la Dépêche du Midi. Il "sera entendu dans les tout prochains jours par la Commission nationale d'investiture", a précisé REM, qui a appris la situation de son candidat dans la presse.



La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait rejeté le compte de campagne de Pierre Cabaré pour les élections législatives en 2002, sous l'étiquette du mouvement Cap 21. Pour se justifier, ce prothésiste dentaire âgé de 59 ans avait avancé une méconnaissance des procédures et l'utilisation de son compte personnel pour ses frais de campagne. "Je n'ai été remboursé de rien, je n'ai rien coûté à la société", assure-t-il aujourd'hui. Il avait en outre déposé son compte de campagne "en retard" du fait de la maladie de sa femme. "Je suis honnête. Aujourd'hui, j'ai des comptes qui sont précis, au cordeau", a-t-il déclaré, voyant dans la révélation de cette information "un coup porté par [ses] concurrents qui ne trouvent rien d'autre que ça pour atteindre [son] intégrité".

Emmanuel Macron avait prévenu

En janvier, Emmanuel Macron, lorsqu'il était candidat à la présidentielle, avait souligné dans son appel à candidatures pour les législatives qu'"aucun candidat ne devra avoir de casier judiciaire ni avoir subi de peines d'inéligibilité". Pierre Cabaré a indiqué s'être présenté à plusieurs reprises à différentes élections en Haute-Garonne, sans étiquette, sous l'étiquette UDI ou France Ecologie. Il a ajouté ne pas avoir mentionné cette année d'inéligibilité lors de sa demande d'investiture. "Je ne reviens pas 20 ans en arrière", a-t-il estimé.

La situation de Pierre Cabaré a fait réagir ses opposants dans la 1ère circonscription de Haute-Garonne. Comme François Chollet, candidat LR : "Cette omission, pour le moins suspicieuse, me semble clairement incompatible avec les valeurs du président de la République qui a fait de la probité une des valeurs cardinales de sa campagne et de son quinquennat. Je demande au mouvement REM de clarifier sa position et de prendre en responsabilité les décisions les plus appropriées fort de cette information nouvelle".