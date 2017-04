Législatives 2017 : Bernard Cazeneuve pourrait jouer un rôle important au PS

et Loïc Farge

publié le 06/04/2017 à 07:33

Bernard Cazeneuve avait pourtant semblé prêt à prendre du recul, en annonçant il y a quelques semaines déjà qu'il ne serait pas candidat à sa réélection dans la Manche, où il est élu député pour la première fois en 1997. Mais il faut croire que le contexte politique a changé la donne, avec la montée en puissance d’Emmanuel Macron - que le Premier ministre ne porte pas franchement dans son cœur -, le ralliement de Manuel Valls à ce dernier et le risque de voir de nombreux députés le suivre, et puis bien sûr avec la lente érosion de Benoît Hamon, le candidat du PS, dans les sondages.



À en croire le ministre de l'Économie, Michel Sapin (un proche de François Hollande), Bernard Cazeneuve sera même "l'homme qui compte" au PS pendant cette campagne. À la fois fidèle au président de la République et loyal au candidat socialiste - bien que celui-ci ne défende pas assez le bilan du quinquennat à son goût -, Bernard Cazeneuve aurait, aux yeux du chef de l'État, le profil idéal pour maintenir la famille politique unie.

Il faut que le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, a laissé des plumes dans cette campagne et que les inquiétudes sont grandes. "S'il a une dynamique, il peut nous éradiquer", confiait mercredi 5 avril une ministre proche de Manuel Valls à propos d'Emmanuel Macron.