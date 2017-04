publié le 19/04/2017 à 19:26

Le vote utile et ses mystères. Alors qu'il ne reste que quatre petits jours pour se décider, qui arrivera en tête du second tour de l'élection présidentielle ? C'est un peu la question à un million d'euros, les sondages plaçant Emmanuel Macron et Marine Le Pen à un point d'écart, avec François Fillon et Jean-Luc Mélenchon sur les talons. Au final, dit Alain Duhamel, le vote utile "est une nouveauté de plus dans cette campagne. Il va jouer un rôle dès le premier tour, et c'est ce qui est complètement nouveau".



Car il est vrai que d'ordinaire, lors du premier tour du scrutin, les "passions" et les "émotions" s'expriment, on choisit avec le cœur, et ce n'est qu'au second tour que l'on "élimine" et que l'on choisit avec sa raison. Or, pour l'éditorialiste, cette fois-ci "cela ne marche pas". "Il y a quatre candidats qui sont encore susceptibles de se qualifier. Chacun a encore une vraie chance, avec six cas de figure possibles. On ne va donc pas voter au premier tour comme cela se faisait avant, il va falloir faire un calcul". La question fondamentale au cœur de ce calcul étant : qui ne veut-on, en aucun cas, voir au second tour ?

La question législative

Alain Duhamel insiste, la campagne de l'entre-deux tours a toujours été "dominée par le vote utile, mais cette fois-ci, cela sera plus compliqué. Avant la question ne se posait pas, car on était dans une configuration de candidats modérés, mais là on peut avoir un candidat pas du tout modéré avec un score très élevé, ou bien même deux candidats pas du tout modérés". Et le vote utile se répercutera également lors des élections législatives de juin prochain.

"D'ordinaire c'est mécanique, les Français veulent une majorité législative qui confirme la majorité présidentielle, mais cette année c'est plus compliqué car aucun des quatre candidats qualifié n'est assuré d'avoir une majorité parlementaire". Marine Le Pen aura sans doute du mal à trouver des alliés, Emmanuel Macron devra inventer une nouvelle majorité, et même le camp de François Fillon est divisé. "On aura peut-être une cohabitation, peut-être deux grandes majorités, ou peut-être une grande coalition"...