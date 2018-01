publié le 18/01/2018 à 08:22

Le gouvernement a annoncé mercredi 17 janvier l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. 500 personnes ont manifesté leur joie à Nantes dans la soirée. Édouard Philippe a précisé au journal de 20h sur TF1 que les zadistes avaient jusqu'au 30 mars pour quitter la zone. Les réactions politiques ont été nombreuses. Alain Juppé a ainsi salué le courage d'Édouard Philippe.



Philippe de Villiers, opposant au projet, a aussi apprécié le choix de l'exécutif : "Le gouvernement tranche dans le vif, cette décision enterre un projet de l'ancien monde. Elle permet d'avoir un souci d'économie et un rétablissement de l'autorité de l'État. Je rends hommage à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe, ils ont pris une décision claire, nette et sans bavure."

Johanna Rolland, la maire de Nantes, a quant à elle dénoncé un déni de démocratie. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et ancien président du Conseil départemental de Loire-Atlantique, a également critiqué le gouvernement, qui a selon lui "capitulé en rase campagne". "On sait désormais que pour bloquer un projet, on peut recourir à la violence, on peut attaquer une gendarmerie, brûler une voiture de gendarmerie, molester des universitaires, des riverains et des journalistes. Et au bout du bout, on gagne", a-t-il ajouté sur RTL.

À écouter également dans ce journal

- Les États généraux de la bioéthique s'ouvrent ce jeudi 18 janvier, avec quatre mois de débats, dont celui sur l'ouverture de la PMA aux femmes seules ou en couple. Certaines femmes espèrent ne plus aller à l'étranger pour concevoir leur enfant.



- La centrale de Fessenheim doit fermer cette année. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la Transition énergétique,se rend sur place ce jeudi 18 janvier, il est à la tête d'un comité de pilotage, chargé notamment de se pencher sur les 2.000 emplois directs et indirects concernés.



- Le groupe Renault-Nissan est devenu le "premier groupe automobile mondial", a annoncé Carlos Ghosn, le patron, avec 10,6 millions de véhicules vendus en 2017. Mais si les poids lourds sont pris en compte, Volkswagen reste en tête avec 10,7 millions de ventes.



- Le PSG s'est offert une soirée de gala en écrasant Dijon (8-0) mercredi 17 janvier au Parc des Princes. Neymar a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives.