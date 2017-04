publié le 28/04/2017 à 07:58

Le Parlement européen a fait ses comptes et réclame 5 millions d’euros au Front national dans l’affaire des assistants parlementaires payés avec l’argent des 27 mais soupçonnés d’avoir uniquement travaillé sur des questions nationales. Florian Philippot, Louis Aliot, Marine Le Pen : au total, 17 parlementaires européens du parti frontiste sont épinglés sur ce listing.



En face de chaque nom, les contrats de leurs assistants parlementaires, leur durée, leurs rémunérations précises. On y retrouve des figures de la famille Le Pen ou du Front national, Charles Hourcade ou encore Éric Vilain mais aussi des profils plus discrets, comme celui de Gérald Guérin, majordome personnel deJean-Marie Le Pen.

Au total, une cinquantaine d’emplois supposés fictifs censés travailler à Bruxelles ou Strasbourg. Tous ces assistants parlementaires déclarent pour lieu de travail soit le siège du FN à Nanterre, soit la villa de Montretout, domicile familial des Le Pen. À ces contrats juteux s’ajoutent des frais de mission conséquents : près de 5 millions d’euros depuis 2012, de l’argent qui selon le Parlement aurait en fait profité au Front national, une somme qui pourrait être revue à la hausse.

À écouter également dans ce journal

- La France du 8 mai : À quoi ressemblera la France au lendemain du second tour ? Chaque jour un élément des programmes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen est étudié. Ce matin, l’éducation.



- Jean-Luc Mélenchon sort de son silence. Le leader de la France insoumise a enregistré une vidéo le 27 au soir. Elle sera diffusée sur son site Internet dans la journée du 28, au moment où la consultation des soutiens de sa campagne se poursuit en ligne.



- Le duel entre Marine Le Pen et Emmanuel macron à Whirlpool n’a pas changé grand-chose au sort des salariés. Au contraire, d’après les syndicats, la direction a rompu les discussions hier. La direction dément.



- Les applications d’aide à la conduite permettent de signaler la présence de policiers sur le bord de la route. Le ministère de l’Intérieur a saisi Bruxelles : la France demande à Commission européenne d’interdire ces signalements de contrôle de vitesse en cas de recherche de criminels, de terroristes ou de stupéfiant. Colère des utilisateurs : une pétition a rassemblé 17.700 signatures en quelques heures.