publié le 25/01/2018 à 18:35

"L'agriculture est une des clés de notre avenir, or elle est aujourd'hui à la croisée des chemins". Emmanuel Macron a cherché jeudi 25 janvier à mobiliser les "paysans" en leur assurant que l'agriculture française pouvait retrouver "le printemps" en changeant de modèle pour privilégier la qualité et l'ouverture sur le monde.



À Saint-Genès-Champanelle, une commune à une quinzaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, il a décliné les grandes orientations de son gouvernement pour cette profession qui a beaucoup souffert ces dernières années : PAC plus protectrice, plan protéines et mise en place d'une épargne de précaution pour les agriculteurs à partir du 1er janvier 2019.

Rebondissant sur l'actualité, le président a assuré que l'État ferait "toute la lumière" sur l'affaire du lait contaminé aux salmonelles de Lactalis et qu'il "n'y aura aucune tolérance de l'État", car la sécurité alimentaire est une priorité. Le Président a également annoncé que les ministres de l'Agriculture et de l'Économie réuniraient la semaine prochaine distributeurs, industriels et agriculteurs pour discuter des négociations commerciales et a menacé de dénoncer ceux qui ne respecteraient pas les bonnes pratiques.

À lire également dans ce journal :

- Vingt-six collégiens ont été blessés dont trois très grièvement dans un accident entre un car scolaire et une voiture jeudi après-midi sur une route nationale du Gers à Eauze, a-t-on appris auprès des gendarmes. Le bus scolaire, qui transportait 45 enfants et 5 accompagnateurs dont la conductrice, s'est couché sur le flanc droit quand une voiture lui a refusé la priorité vers 13h à un Stop ou un Cédez-le-passage sur la RN524 entre Eauze et Manciet.





- Face à la poursuite de la crue de la Seine à Paris, Matignon a placé les ministères en phase d'alerte pour qu'ils se préparent notamment à un repli éventuel vers des sites de secours, a annoncé le secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale (SGDSN).



- Meilleure gestion des détenus radicalisés, sécurité des surveillants renforcée, augmentation des postes et des indemnités pour "plus de 30 millions d'euros" : le ministère de la Justice a présenté jeudi les propositions adressées aux syndicats pour sortir de la crise des prisons.



- À Davos, le président Donald Trump a estimé jeudi que les Palestiniens avaient "manqué de respect" aux États-Unis et annoncé la suspension de plusieurs centaines de millions de dollars d'aide, à moins qu'ils n'acceptent de participer à des pourparlers de paix sous l'égide de Washington.



- Une promotion de 70% sur des pots de 950 grammes de la pâte à tartiner Nutella, proposée jeudi par l'enseigne Intermarché, a provoqué tensions et bousculades dans des magasins du Grand Est.