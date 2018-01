Emmanuel Macron est-il suffisamment à l'écoute du monde agricole ?

et Stéphane Carpentier

Emmanuel Macron va appeler aujourd'hui l'agriculture française à se transformer en profondeur tout en tentant de rassurer un secteur très inquiet, à l'occasion de ses "voeux aux agriculteurs" en Auvergne.



En quelques heures, le président va passer du cadre fastueux du Forum économique de Davos, où il a rencontré hier le gotha mondial, à l'étable d'une ferme au coeur du Parc des volcans d'Auvergne, où quatre départements ont été placés ce matin en vigilance orange neige-verglas, a indiqué Météo-France.



Il est en effet attendu ce midi aux Violettes, une exploitation située à 1.000 mètres d'altitude où deux couples d'agriculteurs produisent, avec 40 vaches laitières, du Saint-Nectaire, de la Fourme et du Gaperon, trois fromages locaux qu'ils commercialisent essentiellement en vente directe.



Cette visite précèdera le discours des voeux qu'Emmanuel Macron prononcera à 15H00 à Saint-Genès-Champanelle, une commune à une quinzaine de kilomètres de Clermont-Ferrand.



Il respectera un engagement de campagne en présentant "des voeux spécifiques aux agriculteurs, pour la première fois dans l'histoire récente", indique l'Elysée.



Dans son discours, il va "décliner sa vision pour une transformation en profondeur de l'agriculture française" afin de lui faire "retrouver la voie vertueuse de la valeur", selon la présidence.



Le modèle agricole français est "totalement dépassé", a jugé mercredi Christophe Castaner, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement.



Emmanuel Macron pourrait par ailleurs répondre aux critiques de l'opposition qui l'accuse de négliger la France rurale.



Il a ainsi été mis en cause pour son "mépris pour la France des territoires" par le président des Républicains, Laurent Wauquiez.



Ce dernier, également président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, n'assistera pas à la visite présidentielle, en raison de sa participation à l'émission politique de France 2 dans la soirée.



Emmanuel Macron prononcera son discours quelques jours avant la présentation, le 31 janvier, par le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, du projet de loi destiné à mettre en oeuvre les conclusions des Etats généraux de l'alimentation.



L'objectif de ce dernier était double: assurer un juste prix payé aux producteurs; garantir une alimentation sûre, saine, durable et accessible à tous.





