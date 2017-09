publié le 14/09/2017 à 17:03

Une pratique légale mais qui ne devrait pas manquer une nouvelle fois de faire polémique. Après un arrêté paru au Journal officiel le 4 septembre dernier, et repéré par le magazine Lyon Capital, Laurent Wauquiez est dans une position délicate. Le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, et favori à la présidence du parti Les Républicains, a en effet été placé en détachement de ses fonctions au sein du Conseil d'État.



Problème, Laurent Wauquiez bénéficie de ce statut depuis 2004. Or, cela lui permet notamment de cotiser et ainsi d'engendrer des points de retraite depuis 13 ans alors qu'il n'a passé que... deux mois au Conseil d'État.

Diplôme de l'École nationale d'administration (ENA) en poche, Laurent Wauquiez commence sa carrière en tant que fonctionnaire au sein du Conseil d'État en 2001 avant d'être promu maître des requêtes le 1er avril 2004. Mais rapidement, le Républicain se concentre sur ses ambitions personnelles et souhaite se consacrer à la campagne des législatives partielle où il est élu député de la Haute-Loire.

Sitôt élu, Laurent Wauquiez passe alors de la position de disponibilité à celle de détachement décrite comme "bien plus avantageuse". "Les élus issus de la fonction publique sont favorisés par rapport à ceux issus du privé, glisse Jean-Christophe Picard, de l'association Anticor, dans le magazine local. On se rend compte que les carrières des élus dans la fonction publique s'apparentent à des placards dorés".



Une pratique légale

Mais alors, est-ce vraiment légal ? Oui, comme le détaille Lyon Capital dans son article publié mercredi 13 septembre. Et ce, malgré la loi Cahuzac. En effet, après l'adoption de cette loi sur la moralisation de la vie politique en 2013, disponible sur le site de l'Assemblée nationale, "les fonctionnaires élus au Parlement seront désormais placés en position de disponibilité, et non plus de détachement, pendant la durée de leur mandat", ce qui ne leur permettent plus "d'acquérir de droits à l'avancement et de droits de pension".



Mais cette mesure ne devait entrer en vigueur qu'en 2017, "à compter du premier renouvellement de l'assemblée". De ce fait, Laurent Wauquiez n'a jamais été inquiété par cette loi alors qu'il était député sous la précédente législature et qu'il est aujourd'hui président de région, un statut qui n'est pas concerné.



Le Maire, NKM... Ils ont démissionné

Une question qui n'est cependant pas inédite bien que cela soit totalement légale. En 2012, Bruno Le Maire avait en effet décider de démissionner de la fonction publique assurant que le statut d'élu était "incompatible avec le maintien dans la fonction publique, c'est une question d'équité". Trois ans plus tard, Nathalie Kosciusko-Morizet avait fait de même, ainsi qu'Emmanuel Macron le jour de sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle.



En 2014, une polémique du même genre avait éclaté au sujet de François Hollande. L'hebdomadaire Marianne avait en effet révélé que l'ancien président de la République était en détachement de la Cour des comptes depuis plus de 30 ans et en conservait les avantages. L'Élysée avait cependant précisé qu'il avait démissionné en 2012.