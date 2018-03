publié le 29/06/2016 à 10:02

Comme chaque mercredi matin, Emmanuel Macron, imité par Laurent Gerra, se prépare pour le conseil des ministres à l'Élysée. Des préparatifs comme d'habitude supervisés par son épouse Brigitte, elle aussi imitée par l'humoriste. "Emmanuel, Emmanuel, mais qu'est-ce que tu trafiques ? Dépêche-toi, tu vas encore être en retard et tu vas te faire gronder par monsieur Hollande !", le tance-t-elle. "Viens ici, montre moi tes oreilles. Ohh mais c'est pas possible, tu as encore oublié des les nettoyer !", lui lance-t-elle sur le ton de la réprimande.



"Et les dents, tu t'es brossé les dents ?", demande encore Brigitte. "Pas encore", avoue le ministre de l'Économie, qui explique qu'il n'a pas encore pris ses céréales au petit-déjeuner. "Mais tu n'as plus le temps ! Tu n'avais qu'à te presser", lui dit-elle. "Dis Brigitte, t'as pas vu mon dico d'anglais ? Ce matin il y a interro sur le Brexit", lui demande Emmanuel Macron. "Le Brexit, le Brexit ! Tu diras à monsieur Hollande qu'il commence à m'énerver avec son Brexit", lance l'épouse.