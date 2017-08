publié le 17/08/2017 à 07:40

Fin du vote pour les statuts de la République en Marche (REM). Après avoir été prolongé de deux semaines à la suite de mécontentements de certains adhérents, le scrutin est terminé et les résultats seront rendus publics jeudi 17 août. Mais l'organisation interne prévue divise les adhérents, tout comme les modalités du vote.



Depuis le 23 juillet, les statuts du parti ont été soumis au vote des adhérents inscrits avant avril 2017, soit environ 224.000 personnes, sur les 370.000 adhérents que compte le mouvement.

Malgré la prolongation du vote jusqu'au 16 août, le taux de participation risque d'être peu élevé, en pleine vacances parlementaires. Pour Rémi Bouton, porte-parole du mouvement La Démocratie en Marche contacté par RTL.fr, le calendrier n'est pas anodin : "C'était une volonté de la direction d'En Marche, en mettant le vote en plein été. [...] On a aussi reçu des consignes selon lesquelles il fallait voter oui, sans concertation sur le projet."

Des statuts critiqués

Ce mouvement, composé de marcheurs mécontents, est à l'origine du recours en justice concernant les statuts de REM. Recours qui avaient mené à la prolongation du scrutin, mais n'avait pas réussi à faire annuler le vote. Pour La Démocratie en Marche, ces nouveaux statuts menacent le rôle des élus et militants locaux.



"On ne voulaient pas une prolongation du vote. [...] On sait bien que le "non" ne va pas l'emporter, même avec plus de temps. Ce qu'on voulait c'était permettre un débat", déplore le représentant de La Démocratie en Marche.

Soupçon de fraude

Autre couac, les soupçons de fraude qui pèsent sur le vote en ligne d'En Marche. Après le premier scrutin du 23 au 30 juillet, le parti avait ouvert une deuxième urne électronique, où seuls ceux qui n'avaient pas voté la première fois pouvaient exprimer leur choix.



Pourtant, selon Le Parisien, des adhérents auraient réussi à voter plusieurs fois avec différentes adresses mail. À l'inverse, d'autres se seraient vu refuser l'accès au vote sans justification. "J'ai eu des échos de gens qui avaient pu voter plusieurs fois", confirme Rémi Bouton.



"Il faut savoir que sur le site d'En Marche, les adhérents ce sont juste des identifiants : il n'y a pas de vérifications." Or, En Marche aurait conseillé à ses adhérents de se créer plusieurs comptes pour s'inscrire à différents comités d'action.



Une possibilité de fraude démentie par le parti, qui a assuré à RTL.fr que "les huissiers sont là pour vérifier les modalités techniques et la viabilité". Les résultats du vote sont attendus jeudi 17 août dans l'après-midi, après validation du conseil d'administration.