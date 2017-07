La République en Marche lance un cahier d'été

publié le 31/07/2017 à 17:25

Parlez-vous "Macron" ? Vous pourriez trouver la réponse dans le cahier d'été de la République En Marche (REM). Mystérieusement évoqué sur la page Twitter du mouvement samedi 29 Juillet, ce cahier d'été propose des jeux, résumés de quelques mesures phares, et même "un poster à colorier".



"Pourquoi un cahier d'été ? Parce que c'est l'été" explique la première page du cahier de vacances réalisé par REM, et disponible sur leur site. En mélangeant explications politiques succinctes et quiz de personnalité, le nouveau coup de communication du parti entend changer de ton.

Le cahier présente, sur une vingtaine de pages, un exposé des projets du parti : détail sur l'accord de Paris, une interview du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, ou encore le programme de la rentrée de la République en Marche. Le tout, à des kilomètres d'un ton institutionnel : à chaque page, des jeux de cahiers de vacances, de "Quel engagé êtes-vous?" à "Parlez-vous Macron?".

Capture d'écran de deux des pages du cahier d'été d'En Marche, sorti lundi 31 Juillet.

Un cahier déjà détourné sur les réseaux sociaux

Dans la lignée de la communication "jeune et innovante" voulue par Emmanuel Macron, les militants n'ont pas caché leur volonté d'un projet "un peu décalé", comme le dit l'illustrateur du cahier Nicolas Herenstein à Franceinfo.



Ce qui n'est pas sans rappeler les tentatives semblables d'autres partis politiques, qui s'étaient eux aussi essayés à une communication "dépoussiérée". Parmi les plus détournées, la vidéo de campagne de François Hollande et le fameux mouvement de bras du "changement", ou encore celle de l'UMP en 2010, avec le "lipdub des jeunes".



Ce cahier, tout juste sorti, a provoqué de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux et a déjà été détourné. Il devrait être distribué par les militants REM dans les jours à venir.





Je viens de recevoir un cahier d'été En Marche. Le niveau zéro de la politique… pic.twitter.com/XqEXyFKMze — Nicolas Cori (@nicolascori) 20 juillet 2017