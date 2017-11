La commémoration officielle, "difficile mais nécessaire" pour Alain Duhamel

publié le 13/11/2017 à 19:46

Emmanuel Macron s'est rendu lundi 13 novembre sur tous les lieux des attentats du 13 novembre 2015. Sans discours, et dans un style très sobre. "La commémoration officielle de tragédie est un art nécessaire mais difficile", explique Alain Duhamel.



"Les attentats, les moments de violence, appartiennent à la culture collective, au récit national. Il y en a qui sont beaucoup plus concernés que d'autres : les blessés, les victimes, les témoins, les amis, les entourages." Cette partie de la nation qui était particulièrement touchée a d'ailleurs été écoutée. Elles ne souhaitaient, par exemple, pas de nouveau discours. "Chacun des lieux a été honoré de manière égale, comme le demandaient les victimes et leurs proches", ajoute l'éditorialiste, qui regrette le fait qu'ils aient été parfois un peu "négligés".



Ces commémorations interviennent également dans un contexte géopolitique différent. "Le mythe du Grand empire universel de califat disparaît. Son prestige également", explique Alain Duhamel. Mais le terrorisme est un moyen pour poursuivre cette lutte d'un autre moyen. "C'est une bataille qui durera longtemps. Aussi longtemps que les racines au Moyen-Orient ne seront pas extirpées."



Les formes de commémoration sont précieuses, car elles vont à l'encontre de l'objectif des terroristes. "Ils veulent diviser, apeurer. Ceux qui brisent cette unité nationale, sont de tristes sires", conclut Alain Duhamel.