publié le 27/05/2016 à 21:45

Grèves, blocages, la CGT tente de faire fléchir le gouvernement sur la loi El Khomri. Hier, la centrale de Montreuil empêchait la parution des quotidiens nationaux, excepté l'Humanité, et aujourd'hui le procès de la chemise arrachée à Air France a été repoussée en raison d'un climat trop tendu. Une question se pose désormais : la CGT fait-elle la loi en France ? Xavier Couture se dit "très sévère" avec la CGT, qui selon lui "a oublié qui elle était". La centrale "s'est convaincue de devenir réellement un mouvement politique", regrette le producteur.



Pour Philippe Besson, "la radicalisation à laquelle on assiste de la part de la CGT, elle n'a hélas que des motifs purement bassement politiciens et de cuisine interne". L'écrivain estime que la CGT ne fait pas loi mais qu'elle fait régner la terreur. Concernant, par exemple, le blocage de la presse, Philippe Besson dénonce "une atteinte à la liberté de la presse" et une volonté d'imposer son opinion". Pourtant, la situation n'est pas nouvelle pour Jean-Christophe Buisson qui rappelle que la charte d'Amiens (1912) à laquelle se réfère la CGT "appelle à la grève générale".



On refait le monde avec :

- Jean-Christophe Buisson

- Philippe Besson

- Xavier Couture