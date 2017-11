publié le 27/11/2017 à 21:34

C'est un des moments les plus attendus de l'émission de France 2 : "Le face-à-face politique". Le nom de l'homme ou la femme qui débattra avec l'invité est toujours attendu. Et surtout quand l'invité est Jean-Luc Mélenchon. Le numéro du jeudi 30 novembre de L'Émission politique accueillera l'ex-candidat à la présidentielle 2017.



Et lors du fameux "face-à-face", le chef de file des Insoumis sera opposé au tout nouveau directeur général de La République En Marche (REM) et secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement, Christophe Castaner. Ce sera un exercice inédit pour les deux hommes qui ne se sont jamais affrontés lors d'un tel duel télévisé.

Comme le révélait, Valeurs Actuelles, c'est Manuel Valls qui avait été pressenti pour "Le face-à-face politique" avec Jean-Luc Mélenchon. L’ancien Premier ministre se serait vu proposer par France 2 la possibilité de contredire le député des Bouches-du-Rhône lors de L'Émission politique. Les deux hommes sont en conflit médiatique depuis un certain temps. Manuel Valls a décliné l'invitation et simplement refusé de débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Christophe Castaner reprendra donc le rôle du contradicteur pour ce face-à-face qui aura lieu le 30 novembre.