Jouanno, Raffarin, Guigou... "Ci gisent sur l'autel du renouvellement..."

et Loïc Farge

publié le 06/07/2017 à 10:49

"Cela ressemble à la soirée des César, quand la lumière faiblit et que le maître de cérémonie lance la séquence hommage 'Ils nous ont quitté cette année' : apparaissent des visages qu'on aimait et qui ont disparu", confie Pascal Praud. "Rassurez-vous, Chantal Jouanno va bien. Mais hier, 5 juillet, elle a acté son retrait de la vie politique", poursuit-il.



"La veille, c'était Élisabeth Guigou, comme Jean-Pierre Raffarin le 27 juin, comme Pierre Lellouche - ex-ministre de Nicolas Sarkozy -, comme les socialistes Claude Bartolone, Thierry Mandon, ou encore Marion Maréchal-Le Pen", égrène le journaliste. "Ci gisent sur l'autel du renouvellement ces hommes et ces femmes morts au combat politique, rendus, déçus ou cassés, trop vieux ou trop vus, à l'existence civile, au monde du privé !", lâche-t-il.

"Ils diront que la vie est mouvement, ils diront qu'ils ne regrettent rien, ils diront que demain commence une nouvelle aventure, ils diront ce qu'on dit dans ces cas-là", note pascal Praud. "La vérité, hélas, est plus cruelle : ils quittent la vie politique parce qu'ils n'y ont plus d'avenir. Bonne chance à eux, le talent c'est de rebondir !", conclut-il.