publié le 28/02/2017 à 07:01

En charge, sous la tutelle du ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, du développement international et de la Francophonie, Jean-Marie Le Guen a pour mission de faire rayonner la France et sa langue dans le monde entier et de s'assurer de la solidité des liens qui nous unissent avec le reste des pays francophones de la planète.



Il est également porteur d'un projet de loi sur la moralisation et la transparence de la vie publique et aura certainement son mot à dire au sujet des affaires d'emplois fictifs présumés dans lesquelles sont impliqués actuellement François Fillon et Marine Le Pen.

Il nous donnera son point de vue sur la prochaine élection présidentielle et sa campagne, particulièrement indécise. Après la victoire de Benoît Hamon lors de la primaire organisée par le parti socialiste, il avait fait part de ses doutes quant aux chances de ce dernier. Interrogé sur Franceinfo, il avait notamment déclaré que "l'utopie" de Benoît Hamon était "une facilité", et que ce n'était "pas un rêve, mais une illusion". Il avait par la même occasion évoqué la possibilité d'un soutien apporté à l'ancien ministre de l'Économie Emmanuel Macron qui, lui, avait décidé de ne pas passer par l'étape de la primaire.



Interview à suivre en direct vidéo sur RTL.fr.