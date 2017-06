publié le 30/06/2017 à 12:59

Les députés reçoivent-ils un salaire suffisant pour le travail effectué ? La réponse est un non, clair et net, si l’on en croit l’UDI, Jean-Christophe Lagarde. Au micro de Quotidien, jeudi 29 juin, il estime qu’il gagne "moins que le salaire moyen des Français".



Un député perçoit chaque mois 7.209,74 euros brut d'indemnités mensuelles, comprenant les indemnités de résidence et de fonction, précise le site de l’Assemblée nationale. En comparaison, le salaire moyen des Français était, en 2014, de 2.957 euros bruts par mois, selon une étude de la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail, parue en 2017.

Soit une différence de salaire brut de 4 252,74 euros ! Mais pour Jean-Christophe Lagarde, les députés ne sont pas assez justement rémunérés en fonction de leurs horaires. "Je vais vous dire que j'ai, à mon avis, moins que le salaire moyen des Français - eh oui, faut un tout petit peu réfléchir – au regard du nombre d'heures que j'y consacre, du peu de week-ends que je peux avoir et des responsabilités que j'exerce", explique-t-il, sans sourciller à Quotidien.

« Faut un petit peu réfléchir ». Député, J.-C. Lagarde explique pourquoi il mérite son indemnité de 7209€ brut/mois. @HugoClement #Quotidien pic.twitter.com/BaTyZsiYwt — Quotidien (@Qofficiel) 29 juin 2017

35 heures terminées le mercredi midi

Il en profite aussi pour tacler les 35 heures : "Quand vous travaillez 15 heures par jour... Quand je fais visiter l'Assemblée nationale à des groupes d'enfants qui posent cette question, je leur réponds souvent que leurs parents, ils termineront leurs 35 heures le vendredi, moi je les ai terminées le mercredi à midi".



Le salaire des députés fait décidément jaser ces derniers temps : François Ruffin, investi par la France insoumise et élu dans la Somme, a décidé de ne se rémunérer qu’au Smic, réservant le reste de ses revenus "à des œuvres".