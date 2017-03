Jean-Christophe Cambadélis est l'invité de RTL

publié le 21/03/2017 à 07:15

Ils étaient cinq candidats présents pour le grand oral. François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont participé au premier débat de la présidentielle, lundi 20 mars sur TF1. Au lendemain de l'intervention de son candidat, le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux à partir de 7h45.



À l'heure où les divisions autour de Benoît Hamon sont légion au sein du parti, le premier secrétaire du PS n'est pas un soutien sans faille et n'a jamais caché sa préférence pour Manuel Valls. Lundi 20 mars, a quelques heures du Grand Débat, l'artisan de la primaire de gauche avait déclaré au Figaro en visant Benoît Hamon : "Je pense que, à un moment donné, quand vous ne respectez pas les règles, il faut vous attendre à ce que l'on ne respecte pas les règles pour vous", faisant ainsi référence au refus de Manuel Valls de parrainer le candidat et ex-frondeur du gouvernement.

