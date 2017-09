publié le 07/09/2017 à 09:09

Florence Portelli n'a pas digéré les défections en série qui ont miné la campagne présidentielle de François Fillon. Encore moins les ralliements de certains Républicains au gouvernement d'Emmanuel Macron. Dans sa ligne de mire figure évidemment Édouard Philippe. Le Premier ministre et ancien soutien d'Alain Juppé à la primaire de la droite de novembre 2016 a dénoncé la "droitisation des Républicains". "Édouard Philippe ferait mieux de se taire, parce que quand on a trahi son parti et qu'on a aucune colonne vertébrale, on ne vient pas donner des leçons."



Celle qui brigue la présidence du parti en décembre 2017 aurait scellé "beaucoup plus" clairement que les membres actuels du bureau politique le sort d'Édouard Philippe chez Les Républicains. "Pour moi, il est exclu du parti. J'avais une position très claire en bureau politique."

Et de conclure : "J'avais demandé à ce que l'on acte leur exclusion (celle des Constructifs, ndlr). On ne peut pas dire aux gens que l'on prône la fidélité, la loyauté, les valeurs et à côté de cela avoir des gens qui ont trahi, qui ont fait campagne contre nos propres candidats sans aucun scrupule. Ils sont au gouvernement, ils sont partis. Et bien bon vent !".