Pour plusieurs scénaristes de séries télévisées, l'affaire des emplois présumés fictifs de Penelope Fillon est "extraordinaire". "On est presque dans une pièce de Shakespeare", explique l'un deux.

Crédit : Eric FEFERBERG / AFP Penelope et François Fillon, le 29 janvier 2017

par Léa Stassinet , AFP publié le 10/02/2017 à 19:18

"House of Sarthe", c'est ainsi qu'est surnommée l'affaire Fillon sur Twitter, en référence à la série House of cards, qui racontes les aventures d'un homme politique américain avide de pouvoir, incarné par Kevin Spacey. Il faut dire que les révélations qui se succèdent depuis plus de 15 jours concernant François Fillon et son épouse Penelope, soupçonnée d'avoir bénéficié de plusieurs emplois fictifs, auraient de quoi inspirer bon nombre de scénaristes de fictions. Certains se délectent d'ailleurs de ces rebondissements qui s'enchaînent.



"On a enfin une formidable série politique française, et qui s'exporte puisque toute la presse étrangère en parle !", s'exclame, fasciné, l'écrivain et scénariste Dan Franck, auteur des "Hommes de l'ombre", série sur la communication en politique, et de "Marseille". "Et comme dans une série, le plus intéressant est de voir ce qui se passe au sein d'un même camp, avec des histoires de trahison, de famille...", ajoute-t-il.

On peut toujours inventer des histoires, la réalité est toujours plus tordue Marc Dugain, auteur de "l'Emprise" Facebook Twitter Linkedin

Pour l'écrivain Marc Dugain, auteur de "l'Emprise", une trilogie traitant de politique et d'espionnage prochainement adaptée sur Arte, "on est presque dans une pièce de Shakespeare : tout y est, l'enjeu familial, la femme trempée dans le scandale, le monde du personnage qui s'écroule sous ses pieds". Il qualifie même ce qu'il se passe actuellement dans le camp Fillon "d'extraordinaire". "Nous, les auteurs de fictions, sommes sans cesse battus par la réalité. On peut toujours inventer des histoires, la réalité est toujours plus tordue".



Le co-scénariste de la série politique "Borgen", maître du genre estime même qu'à côté de l'affaire Fillon, son feuilleton fait pâle figure. "On nous aurait dit que c'était divertissant, mais trop tiré par les cheveux", explique Jeppe Gram, affirmant qu'un tel scénario aurait été refusé par les télévisions. Dan Franck estime que "ce ne serait pas crédible, d'autant que pour les séries politiques, on n'est pas très courageux en France".

On a envie qu'elle se révolte ! Ce serait une fiction formidable Facebook Twitter Linkedin

"Ici seule Penelope apparaît comme une vraie victime, l'incarnation des femmes emprisonnées dans le rôle de femme au foyer... On a envie qu'elle se révolte ! Ce serait une fiction formidable", poursuit Dan Franck. Et pour romancer la suite de la campagne présidentielle, les scénaristes ne manquent pas d'idées. Jeppe Gram imagine le retour de François Hollande, ou encore un second tour Macron-Le Pen, où Emmanuel Macron serait touché par un scandale et Marine Le Pen gagnerait. "Ce serait un scénario effrayant mais intéressant ! Surtout si la personne qui révèle le scandale veut aider Le Pen ! Mais j'espère que ce ne sera pas aussi divertissant que ça...", conclut le co-scénariste de "Borgen".