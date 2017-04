publié le 05/04/2017 à 20:23

"La monarchie présidentielle est folle du début à la fin", attaque Jean-Luc Mélenchon. Une "folie" étayée par le témoignage de 18 anciens candidats à l'élection présidentielle dont la compilation est réalisée dans Moi candidat, un documentaire de 95 minutes diffusé par Canal+, ce mercredi 5 avril.



Dans un décor monté de toutes pièces évoquant le bureau présidentiel du palais de l'Élysée, le réalisateur Jean-Baptiste Péretié fait défiler dans le fauteuil plusieurs personnalités de la Ve République. Connues ou oubliées, parmi lesquelles François Hollande, Alain Krivine - candidat de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) et seul survivant des candidats du scrutin de 1969 - mais aussi Christine Boutin, Noël Mamère, Olivier Besancenot, Philippe Poutou, Robert Hue, Dominique Voynet ou encore Valéry Giscard d'Estaing. Ce dernier, qui compare la campagne présidentielle à une "marche". Une métaphore qui a une autre résonance en 2017.

À gauche comme à droite, la campagne présidentielle semble être un mélange d'affect et de combats. De coups bas en coups d'éclats. "L'émotion, elle est le premier jour de la campagne et le dernier jour. Le premier, lorsque tout seul on vient se présenter devant les Français avec cette prétention immense : revendiquer d'être le prochain président de la République. Et le dernier jour de la campagne, quand les Français vous ont permis d'être à la hauteur de vos déclarations," témoigne François Hollande.

Christiane Taubira en avion, Valéry Giscard d'Estaing au volant, Jean-Luc Mélenchon dans le train ou Olivier Besancenot à vélo en tournée pour La Poste, le documentaire s'attache à montrer le perpétuel mouvement des candidats, jonglant entre images d'archives et retour des intéressés sur certaines anecdotes. On peut revoir Jean-Luc Mélenchon, plus jeune, en train de haranguer la foule, Jean-Marie Le Pen qui se déclare fier d'être un "perturbateur".

Le 21 avril 2002, une plaie mal soignée

Un documentaire qui donne la parole aux femmes qui ont "osé" être candidates à la magistrature suprême. Dominique Voynet, Marie-George Buffet, Christiane Taubira, ou encore Arlette Laguiller. Première femme à avoir sauté le pas, et détentrice du record de campagnes présidentielles : 6 au compteur. Des femmes qui reviennent sur les attaques sexistes qu'elles ont subies, et qui sévit toujours pour la candidate des Verts en 1995 et 2007, Dominique Voynet. Sexisme et moqueries. Comme Eva Joly, plusieurs fois raillée et singée pour son accent norvégien.



Le film consacre plusieurs chapitres à "l'accident" : le 21 avril 2002. Le cri d'effroi et les larmes des militants socialistes, celles de bonheur de Marine Le Pen, qui voit son père accéder au second tour du scrutin présidentiel... Un journaliste de France 2 hébété par les résultats. Puis, le retrait définitif de la vie politique de Lionel Jospin. Et Christiane Taubira, à qui certains reprochent toujours, 15 ans après, d'avoir empêché le candidat socialiste de se qualifier au second tour. Des "petites histoires" qui font la "grande".



Moi Candidat est diffusé mercredi 5 avril à 21 heures sur Canal+.