publié le 25/04/2017 à 16:05

"Jamais personne" ne le fera voter pour Emmanuel Macron. Henri Guaino est catégorique : mardi 25 avril sur LCI, le député Les Républicains a affiché son désaccord avec François Fillon et la position officielle de son parti, qui prônent tous les deux le vote anti-FN. Deux jours après le premier tour de l'élection présidentielle, qui a vu Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifier pour le second tour, lui refuse de se ranger auprès d'un seul des candidats : "Je ne suis pas favorable aux consignes de vote (...) mais si j'avais à en donner une, ce serait non à Madame Le Pen mais pas une voix pour Monsieur Macron."



Un "ni-ni" aux allures de défense du Front national : pour appuyer sa position, Henri Guaino explique être "en désaccord avec tout" ce que défend le candidat d'"En Marche !" et se battre "depuis des années en politique contre ce qu'il incarne", le qualifiant de "candidat de toute la classe politique qui a échoué." Le député s'est alors agacé du traitement médiatique et politique réservé à Marine Le Pen : "Va-t-on encore passer toute l'élection du second tour dans la lutte contre le fascisme ? (...) Vous avez vu des fascistes dans cette histoire ? Si on arrêtait de caricaturer ? Si on arrêtait d'éluder encore une fois tous les débats en dressant le monstre répulsif du fascisme sous les yeux des électeurs ?" Une séquence à découvrir à partir de 4mn06.

Une droite fragmentée

Tout de suite après sa défaite, François Fillon a annoncé qu'il voterait pour Emmanuel Macron : "Je ne le fais pas de gaieté de cœur mais l'abstention n’est pas dans mes gènes, surtout lorsqu'un parti extrémiste s'approche du pouvoir, a affirmé le candidat malheureux. Le Front national, ce parti créé par Jean-Marie Le Pen, a une histoire qui est connue pour sa violence et son intolérance. Son programme économique et social mènerait notre pays à la faillite (...) Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l’extrême-droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron."

Une position adoptée à demi-mot par le parti Les Républicains dès le lendemain dans un communiqué : "Face au Front national l'abstention ne peut être un choix. Nous appelons à voter contre Marine Le Pen pour la faire battre." Cependant, depuis, plusieurs voix se font entendre contre cette consigne. Parmi elles, celle de Nadine Morano le 24 avril sur RTL : "Les électeurs sont libres de leurs choix", a-t-elle affirmé, rappelant que le texte adopté par Les Républicains n'a pas fait l'objet d'un vote.