et Claire Gaveau

publié le 04/12/2017 à 08:47

Face au sujet du handicap dans la société, Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, n'est pas seule. Cette dernière peut compter sur Brigitte Macron, qui a fait du handicap une priorité de "son" quinquennat. "Nous faisons des sorties communes, elle s'adresse aux Français", glisse Sophie Cluzel.



Invitée de RTL, la membre du gouvernement assure que les Français "ne se sont pas trompés pendant la campagne présidentielle". Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la Première dame reçoit "énormément de courrier sur des problématiques de handicap".

En août dernier, Sophie Cluzel assurait que Brigitte Macron menait un combat discret, loin de toute cohue médiatique. "Elle ne veut pas se mettre dans la lumière car malheureusement quand elle est là, on ne parle pas de la cause, on parle d'elle", expliquait-elle alors.