publié le 18/03/2018 à 16:54

Emmanuel Macron a-t-il eu raison de boycotter les écrivains russes au Salon du livre ? "Je pense qu'il aurait dû rendre visite aux écrivains russes du Salon du livre. On doit dialoguer avec les intellectuels et les écrivains russes. C'est le rôle de la France de mettre la culture au-dessus", a répondu Dominique de Villepin, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 18 mars.



L'ancien Premier ministre a indiqué qu'il "ne s'agit pas de fermer les yeux. Il faut être ferme (...) Il faut chercher à voir comment sortir de ce face-à-face entre l'Europe et la Russie". Concernant la Coupe du monde en Russie qui débute en juin prochain, Dominique de Villepin a déclaré : "C'est un choix qu'il doit faire mais boycotter la Coupe du monde en Russie, ce serait absurde. Nous devons être présents, voir à quel niveau cela doit être fait. Ce n'est pas cédé sur l'essentiel, la Crimée, les attentats. Il faut être ferme sur chacun de ses points et ne pas perdre de vue l'essentiel".

Plus généralement sur la Russie, l'ancien Premier ministre estime que "nous sommes dans une situation où la Russie est perçue comme très agressive (...) Nous sommes dans une situation internationale qui constitue un point de départ nouveau. Nous sommes dans un monde de plus en plus conflictuel, de plus en plus dangereux où il y a deux blocs qui sont en train de s'organiser et de s'affronter".

Et de poursuivre : "D'un côté un bloc autoritaire mené par la Chine avec de plus en plus de pays avec la Turquie, l'Iran et la Russie (...) L'autre bloc, ce sont les démocraties libérales qui apparaissent comme un peu faibles et incapables de décider efficacement pour leurs peuples ou sur la scène mondiale".



C'est pourquoi "dans ce contexte international, nous ne devons pas oublier que notre destin se joue avec la Russie et certainement pas contre. En rajouter dans l'idée que nous devons en découdre avec la Russie, que la Russie c'est le mal, c'est ignorez totalement le chemin fait par la Russie depuis la chute du mur de Berlin et depuis l'effondrement de l'Union soviétique", a insisté Dominique de Villepin.