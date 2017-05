publié le 17/05/2017 à 18:54

"J'ai le sentiment du devoir accompli", nous disait Ségolène Royal au micro de RTL, trois jours après la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Avec la nomination de Nicolas Hulot au poste de ministre de la Transition écologique et solidaire, les sujets environnementaux seront "entre de bonnes mains", a-t-elle estimé.



"Les choses sont posées et structurées, deux lois votées", a rappelé sur BFMTV celle qui a travaillé avec son successeur, alors envoyé spécial du Président pour la protection de la planète, sur le dossier de la COP21. le dit, "Un travail considérable a été fait", s'est-elle félicité, en référence aux lois sur la transition énergétique et sur la biodiversité, deux textes phares du quinquennat.





Pourtant, il restera encore fort à l'ancien présentateur télé devenu ministre. De Notre-Dame-des-Landes à Fessenheim, en passant par le diesel et la rénovation énergétique des bâtiments, Nicolas Hulot trouvera de nombreux dossiers - souvent délicats - sur son bureau.

Si certains écologistes comme Emmanuelle Cosse ou Cécile Duflot ont émis des réserves, espérant que sa nomination ne soit pas qu'un symbole, de nombreuses ONG ont accueilli favorablement cette nouvelle. "Nous soutenons le pari fait par Nicolas Hulot de peser de l'intérieur, c'est un pari qui n'a pas la garantie d'être gagné mais qui mérite d'être tenté", a déclaré Pascal Canfin, le directeur général du WWF France.