François Fillon prépare sa reconversion dans le secteur privé

publié le 21/05/2017 à 17:50

"La page est tournée, il est passé à autre chose". "Il", c'est François Fillon, candidat malheureux à l'élection présidentielle. C'est Bruno Retailleau, coordinateur de sa campagne et fidèle parmi les fidèles, qui a confié au Parisien que l'ex-premier ministre a bel et bien ouvert un nouveau chapitre à la suite de sa défaite.



Il faut dire que la campagne de l'ex-candidat Les Républicains a été rude, marquée par de multiples révélations concernant son train de vie et des soupçons d'emplois fictifs de son épouse, Penelope Fillon. "Il prépare sa reconversion dans le privé, a indiqué Anne Méaux, une communicante, au journal. Il a envie de faire des choses concrètes, et dans un univers qui n'a rien à voir avec la politique".

Si un vieil ami a souligné auprès du journal qu'il "a beaucoup de contacts, notamment avec des grands groupes", mais qu'"il prend le temps de la réflexion", un député a pointé les difficultés auquel Fillon va se heurter : "Son image a quand même pris du plomb dans l'aile. Ça va être un virage délicat pour lui", a estimé ce parlementaire resté anonyme.



Depuis son élimination, François Fillon a déserté les médias. Il n'a même pas assisté au grand rassemblement de sa famille politique, le 20 mai, pour lancer la campagne des législatives. Mais que fait l'ex-Premier ministre de ses journées ? "Beaucoup de vélo", avance une source du journal. "Quelques jours avant le premier tour, je l'ai entendu dire qu'il voulait faire l'ascension de l'Annapurna [une montagne de l'Himalaya, ndlr]", croit savoir un ancien permanent de son QG de campagne. Mais aussi des rendez-vous chez l'avocat, en vue de ses futures convocations devant les juges, la prochaine étant le 30 mai.