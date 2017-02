ÉDITO - Les manifestations de soutien à François Fillon sont rares. Pourtant, selon le journaliste, nombreux sont ceux qui souhaitent qu’il s’accroche jusqu'au bout.

par Nicolas Domenach , Loïc Farge publié le 06/02/2017 à 11:40

"Il ne faut pas se fier à l’échec de la pétition 'Fillon, tiens bon !' lancée par les défenseurs de la famille, et des privilèges de caste, qui ont récolté moins de 17.000 signatures, alors que celle qui réclame le remboursement de 800.000 euros frôle les 400.000 paraphes", avertit Nicolas Domenach. "Mais en réalité, nombre de soutiens de François Fillon n'osent pas se manifester. Non pas peur d’un prétendu terrorisme médiatique, mais parce que les motifs de leur soutien ne sont pas des plus nobles, et qu’ils ne les confient qu’à la condition express de ne pas être cités", poursuit le journaliste.



Qui sont donc ces supporteurs de l’ombre ? "Ce sont des drôles de paroissiens qui ne sont pas fillonistes, mais qui font des prières et mettent des cierges pour que Fillon ne laisse pas béton !", analyse-t-il. Il note qu'on les trouve "aussi bien à gauche, qu’au centre ou à l'extrême droite".



"Leurs raisons, qu'ils confient à voix basse, sont totalement cyniques", ajoute Nicolas Domenach. "Ils ont tout intérêt à conserver dans le jeu un adversaire discrédité. Fillon, pour eux c’est 'le meilleur', un repoussoir rêvé, un épouvantail à électeurs", constate-t-il, poursuivant : "Pour un peu, ils feraient des manifestations 'Tiens bon, François, on a besoin de toi !'".