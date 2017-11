publié le 20/11/2017 à 11:07

Il a officiellement acté la fin de sa carrière politique. Après avoir confié dans la presse sa décision de "tourner la page", François Fillon s'est exprimé dimanche 19 novembre devant les militants de son micro-parti Force républicaine. "Dans la défaite, le chef se retire sans chercher d'excuse et sans donner de leçon, c'est la règle que je me suis fixée", a déclaré l'ex-candidat à la présidentielle.



"Je ne suis pas là pour donner des comptes, je ne suis pas là pour remettre quelques pendules à l'heure. Je n'en ai ni le cœur, ni d'ailleurs le droit. (...) Alors il faut savoir prendre du recul, c'est ce que je fais, en redevant un citoyen qui ne renie rien, mais surtout un citoyen qui aime son pays et qui du fond du cœur dit merci", a poursuivi l'ancien Premier ministre, travaillant aujourd'hui dans le privé en tant qu'associé d'une société de gestion d'actifs et d'investissement.

François Fillon n'a pas manqué de faire référence au scandale des soupçons d'emplois fictifs de sa femme et de ses enfants qui lui a valu d'être mis en examen. "Inutile de vous dire que je ressens une très grande émotion à vous retrouver (...). Je n'ai pas oublié. D'ailleurs, je n'ai rien oublié. Vous m'avez défendu et protégé dans la tempête de la présidentielle. Vous m'avez tellement donné".



François Fillon cède la présidence de son micro-parti à Bruno Retailleau, celui qui fut son coordinateur de campagne. "Je voudrais saluer François Fillon et lui montrer notre attachement, notre affection", a lancé le chef de file des sénateurs LR, en se faisant largement applaudir par une salle en partie debout. Force républicaine n'a pas pris parti pour l'élection du président des Républicains, dont Laurent Wauquiez est le grand favori, mais son nouveau patron a appelé à "renouveler complètement le corpus idéologique de [sa] famille politique", en exhortant à "ne pas être une association d'anciens combattants".