François Fillon "convaincant" et "combatif" devant les parlementaires

publié le 07/02/2017 à 14:45

Au lendemain de la conférence de presse pour présenter sa vérité sur l'affaire des emplois fictifs, François Fillon avait réuni les parlementaires des Républicains ce mardi 7 février matin. Le député Sébastien Huyghe, vice-président de la région Hauts-de-France et invité de RTL Midi, était présent. "On a eu un François Fillon très combatif. Il a avoué avoir été désarçonné par les attaques. Visiblement, il est remonté sur son cheval, il est prêt à aller à la bataille pour montrer aux Français que le programme qu'il défend est celui qu'il faut pour sortir la France de l'ornière dans laquelle les socialistes l'ont précipitée", a-t-il raconté.



Selon Sébastien Huyghe, aucune voix dissonante ne s'est manifestée au cours de cette réunion. "Il y a eu des applaudissements chaleureux et le soulagement d'avoir un candidat prêt au combat, a insisté le député. Il nous a dit qu'il n'y avait qu'un seul plan, c'est le plan A comme à l'attaque. La quasi-intégralité des parlementaires a décidé de lui faire confiance. L'ensemble du parti va se mettre en marche pour cette campagne." L'éventualité d'avoir recours à un plan B semble définitivement écartée. "Si on avait eu un plan B qui coulait de source, ça aurait pu être évoqué. Ce n'est pas le cas. François Fillon a la légitimité d'une primaire qui s'est extrêmement bien passée", a souligné Sébastien Huyghe.

Le ton employé par François Fillon, devant la presse lundi comme face aux parlementaires, a rassuré le vice-président de la région Hauts-de-France. "Il était convaincant, il a remobilisé les troupes. On le voit avec les militants et les élus, a-t-il déclaré. Il nous a demandés de nous démultiplier sur le terrain pour porter la bonne parole. Il l'a dit : 'Nous n'avons pas le choix, l'alternance est indispensable pour notre pays'."