publié le 03/05/2017 à 08:34

Sans la moindre ambiguïté, François Baroin glissera "naturellement" un bulletin au nom d'Emmanuel Macron dans l'urne du second tour de l'élection présidentielle. Ce vote, qui ne l'empêche pas de pourfendre la politique défendue par le candidat, a pour seul objectif de faire barrage à Marine Le Pen. "Je combats le Front national depuis que je fais de la politique. Je suis d'une famille gaulliste. Les gaullistes sont les adversaires historiques de l'extrême droite, du Front national et personne n'oublie les conditions dans lesquelles Jean-Marie Le Pen et ses amis de l'époque avaient fondé ce parti d'extrême droite", fustige sur RTL le maire de Troyes, aux commandes de la campagne des Républicains pour les législatives.



"Le projet du Front national est un projet qui est plus que dangereux pour notre pays", prévient François Baroin, qui imagine le "chaos" si la France délaisse la zone monétaire de l'Union européenne. "La sortie de l'euro, c'est 130% de dette immédiatement : la France fait défaut, les banques se ferment, on rétablit le contrôle des changes (...), c'est l'effondrement du patrimoine des Français, l'effondrement des retraites et des salaires, c'est le blocage, ça finit dans la rue ou dans la violence", prophétise-t-il sans la moindre hésitation.