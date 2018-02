publié le 02/02/2018 à 08:43

Il sera le copilote d'un chantier explosif en France : la modernisation de la fonction publique. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, défend ce vendredi 2 février sur RTL le lancement d'un plan de départs volontaires dans l'administration qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'État voulue par Emmanuel Macron.



Cette annonce ouvre une période de concertation avec les syndicats, qui déplorent ne pas avoir été prévenus en amont de ces projets de réforme. "Nous avons devant nous presque un an de concertation", tente de rassurer Olivier Dussopt. "Il va falloir discuter, encore discuter, et trouver ensemble les points d'atterrissage", poursuit-il, promettant que le dialogue aura lieu "tant avec les organisations syndicales qu'avec les employeurs territoriaux ou hospitaliers".



Plus de contractuels, statuts assouplis, plus de rémunération au mérite... La réforme promet de toucher à trois fondamentaux de la fonction publique. "Nous ne pouvons pas dire que nous allons transformer les choses, transformer le pays, mettre en place des réformes structurantes (...) et en même temps faire comme s'il ne se passait rien pour la sphère publique, justifie Olivier Dussopt. Il faut moderniser, il faut assouplir, il faut rendre nos administrations (...) plus véloces, plus agiles et plus armées."

"Ce ne sont pas des plans massifs"

Gérald Darmanin a annoncé un plan de départs volontaires - cette formule est utilisée pour la première fois dans la fonction publique. Cela devrait concerner les trois versants de l'administration, la fonction publique d'état, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. "Il s'agit d'adapter nos services publics et de le faire avec et pour les agents publics", a expliqué le ministre jeudi 1er février lors de son annonce.



"L'objectif c'est que nous ne présentons pas devant les 5,5 millions agents publics de France en disant 'qui veut partir ?', tient à rassurer son secrétaire d'État. Là où il y aura des restructurations, des rapprochements, là où la numérisation, l'évolution des métiers, des technologies, nous amènent à constater qu'il y aurait des sureffectifs (...), on pourrait proposer aux agents publics concernés cette formule de départs volontaires, mais circonscrits. Ce ne sont pas des plans massifs, ce sont des réponses apportées", poursuit Olivier Dussopt, qui assure que "l'intégralité de tout cela sera financée."