publié le 31/10/2017 à 19:02

Améliorer les conditions de vie des militaires et apaiser leur malaise. Telle est l'ambition du "Plan famille 2018-2022" présenté par Florence Parly, mardi 31 octobre. Invitée de RTL, la ministre des Armées a détaillé ce plan d'un montant de 300 millions d'euros sur cinq ans. Jamais depuis les attentats du 13 novembre 2015, le niveau d'engagement des armées françaises sur le territoire national comme dans les opérations extérieures n'a été aussi élevé. "Ce gros effort financier va concerner le logement et en particulier le logement dans les zones tendues, mais ce sont aussi 20% de plus de places de crèches."



Ce plan se focalise également sur la question des "déménagements fréquents". Cette "contrainte particulière pose des problèmes de logement, des problèmes de réinscription rapide des enfants à l'école et des problèmes pour le conjoint qui travaille, et qui doit rechercher une nouvelle activité", énumère la ministre.

Les familles le réclamaient : l'allongement du préavis de mutation va passer à cinq mois avant la date d'affectation. "Un préavis indispensable", garantit Florence Parly. "L'armée doit être plus efficace, plus simple dans ses procédés, dans ses procédures." La ministre veut l'illustrer avec le remplacement du logiciel de paiement des militaires Louvois par Source Solde. "Aujourd'hui, 97% des soldes sont payés régulièrement et sans erreur. Nous devons être à 100%, c'est la moindre des choses."