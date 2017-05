Une simple contravention pour le cannabis, un pas vers la légalisation ?

et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/05/2017 à 21:02

Dans son programme pour la présidentielle, Emmanuel Macron prévoyait d'instaurer une simple contravention pour l'usage et la détention de cannabis, au lieu d'une éventuelle peine de prison et un passage devant un tribunal. "Je pense que dans les 3-4 mois qui viennent, nous aurons mis en place" cette mesure, a confirmé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb le 24 mai.



"Il y a une mise en ordre des pratiques policières par rapport à ce qui se fait dans la société", pour Jean-Luc Mano, qui croit à terme que la France dépénalisera le cannabis : "les premiers perdants d’une légalisation, ce sont les trafiquants". Pour Gaël Brustier, le débat autour du cannabis "empêche de parler des vrais problèmes". Le politologue s'alarme notamment de la prolifération de nouvelles drogues de synthèse vendues sur internet. Selon Alexandre Malafaye, il s’agit avant tout de répondre à une "problématique d’allocation de ressources et de moyens", malgré la dangerosité du cannabis.

On refait le monde avec :

- Jean-Luc Mano, conseiller en communication

- Philippe Bailly, conseiller en communication

- Gaël Brustier, politologue

- Alexandre Malafaye, fondateur du think tank Synopia