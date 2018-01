Expo Universelle : "Il y a plus d'égard pour ceux qui cassent à NDDL", s'indigne Fromantin

publié le 22/01/2018 à 08:37

Édouard Philippe a annoncé à la surprise générale le retrait de la candidature de la France à l'Exposition universelle de 2025. Invité de RTL lundi 22 janvier, Jean-Christophe Fromantin, le président du comité de soutien, est très remonté contre la décision du Premier ministre qu'il a apprise "par un tweet samedi soir couvert par un appel de (son) directeur de cabinet."



Et le député des Hauts-de-Seine de faire un lien avec une autre décision prise par le chef du gouvernement en ce début d'année : l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. "Il y a beaucoup plus d'égard pour ceux qui menacent et qui cassent à Notre-Dame-des-Landes que pour les dizaines, les centaines de personnes qui, avec moi, avec d'autres, bâtissent ce projet d'Exposition universelle. Ce que j'attendais, c'était au moins trois minutes, une conversation téléphonique, un appel", regrette-t-il.

Le maire de Neuilly-sur-Seine dénonce "une méthode d'une lâcheté, d'une déloyauté, d'une indignité par rapport à la fonction de Premier ministre et à la considération qu'il peut avoir vis-à-vis de tous ces gens, tous ces jeunes, tous ces acteurs qui depuis sept ans travaillent sur l'Expo universelle."