Éric Zemmour : "Après le théorème d'Archimède, voici le théorème d'Hidalgo"

publié le 01/02/2018 à 10:21

On apprenait jadis à l'école le théorème d'Archimède. On devra désormais y ajouter le théorème d'Hidalgo : "Toute politique conduite par le maire de Paris donne des résultats exactement inverses à l'objectif proclamé".



Anne Hidalgo défend la pureté de l'air, et les Parisiens ont la pollution. Anne Hidalgo promet la propreté, et les Parisiens ont la saleté et les rats. Anne Hidalgo promet la rigueur de la gestion, et les Parisiens ont l'explosion du nombre des fonctionnaires.

Elle promet l'efficacité des services municipaux, et laisse se développer un absentéisme massif. Anne Hidalgo promet le retour des classes moyennes à Paris, et les Parisiens ont l'arrivée des migrants. Anne Hidalgo promet la sécurité des femmes dans l'espace public, et elles sont agressées dans le métro ou à la porte de la Chapelle.

Anne Hidalgo déclare qu'elle ne souhaite pas recevoir les Jeux olympiques à Paris. C'est pour cette raison que le CIO les lui accorde. À ce niveau-là, ce n'est plus une erreur : c'est un système. À ce niveau-là, ce n'est plus une maladresse : c'est un art.