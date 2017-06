Éric Woerth : "On peut travailler dans une opposition constructive"

publié le 20/06/2017 à 23:05

Pendant que le gouvernement explose, la droite implose. Au Parlement, il y aura au minimum deux groupes. D'un côté, le canal historique des Républicains, partisan d'une opposition ferme à Emmanuel Macron. De l'autre, on retrouve une autre droite qui se veut plus "constructive". Une vingtaine de députés se disent prêts à voter la confiance au gouvernement et travailler avec la nouvelle majorité présidentielle.



Au micro de RTL, Éric Woerth semble être bienveillant à l'égard du gouvernement. "On peut travailler dans une opposition tout à fait constructive", affirme le député de l'Oise qui ne compte toutefois pas voter la confiance. "Opposition et majorité doivent travailler au redressement du pays. C'est évidemment ce qu'on va faire", poursuit-il, soulignant tout de même qu'une "opposition intelligente" implique aussi "une majorité intelligente" entreprenant un véritable "dialogue" avec ses adversaires.

L'ancien ministre déplore cependant cette division. "Pourquoi faut-il se diviser ? Si certains souhaitent partir, c'est leur problème. Je ne peux que le regretter infiniment. Le groupe Les Républicains a toujours vécu avec plein de lignes politiques différentes. Il n'y a jamais eu un vote unique et chacun est libre de son vote", note-t-il.