La France a enregistré un douzième trimestre consécutif de créations nettes d'emplois salariés, avec 48.800 nouveaux postes (+0,2%) au 1er trimestre, a annoncé l'Insee. Ce chiffre marque toutefois un ralentissement de la progression de l'indicateur, qui avait comptabilisé plus de 100.000 créations nettes d'emplois au précédent trimestre.



Dès lors, comment expliquer que le chômage ne baisse pas ? "Pour créer de l'emploi, il faut de la croissance. Et il faut la générer, c'est vrai pour une entreprise et pour un pays, rappelle Pierre Gattaz, qui appelle à "continuer à baisser les charges" pour les entreprises. Il poursuit : "La croissance dépend de la compétitivité des entreprises, de la confiance et des compétences. Mais ce dernier point, c'est peut-être la zone d'ombre au tableau".

Selon le président du Medef, dont le mandat arrive à échéance, "80% des chefs d'entreprise ont un problème d'emploi". C'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont parfois à la recherche de talents et de collaborateurs sans trouver un profil qui leur correspond. "J'estime entre 300.000 et 500.000 le nombre d'emplois demandés mais non pourvus", conclut Pierre Gattaz.