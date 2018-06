et Loïc Farge

publié le 01/06/2018 à 09:22

Face à une montée en puissance qui ne cesse de s'accélérer, on passe de la prospective aux réalités de terrain : le nombre de robots en service a été multiplié par deux en moins de cinq ans. Et rien ne semble la ralentir.



Il y a aujourd'hui sur la planète 2,6 milliards de personnes qui ont un job, toutes qualifications confondues. Plusieurs études anticipent qu'un demi-milliard d'entre elles subiront les conséquences de cette automatisation d'ici dix ans. Ce qui, évidemment, place cette évolution au cœur des réflexions sur l'organisation du travail dans le monde.

Aucune région du monde n'est épargnée. Même si tout le monde n'évolue pas à la même vitesse. Les pays à très faible coût de main d'œuvre diffèrent l'automatisation toujours coûteuse de leurs entreprises, mais personne n'y échappera à moyen terme. L'exemple le plus symbolique est l'Ethiopie. Ce pays pauvre parmi les plus pauvres s'industrialise à marche forcée avec des capitaux et des robots chinois.

Selon les chiffres de la Fédération internationale de robotique, il y a en moyenne 74 robots pour 10.000 employé dans le monde. Avec encore de gigantesques disparités. En Asie, la Corée multiplie les robots (631 pour 10.000 salariés). En Europe l’Allemagne est fortement équipée (309 automates). La France, qui en possède trois fois moins, est dans le bas des classements internationaux.