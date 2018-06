Entre Danemark-France et un discours de Rugy, les députés ont fait leur choix

publié le 27/06/2018 à 18:17

Questions au gouvernement vs Danemark-France. Pour certains députés, le choix s'est avéré plutôt facile. François de Rugy a pris la parole à 16 heures, l'heure du coup d'envoi du match pour faire son discours de fin de session parlementaire. Mais depuis bien longtemps, les députés membres de l'équipe de foot de l'Assemblée nationale avaient réservé une salle pour suivre le match de l'Équipe de France.



Dans Le Journal du Dimanche, Régis Juanico, co-sélectionneur et gardien de but de l'équipe, mais aussi député socialiste explique : "Nous avons décidé d'annuler notre rendez-vous. On ne réunit pas des députés devant un match de football quand le Président intervient". L'élu de la France insoumise, Eric Coquerel, a lui vite affirmé son choix : "Le discours de Rugy, je vais m'en passer".

Le discours de président de l'Assemblée nationale a duré une quinzaine de minutes. Ensuite, Édouard Philippe a répondu "brièvement" aux questions des députés, rapporte Le Parisien. Du côté des députés de La République En Marche, la motivation pour écouter le premier ministre et François de Rugy n'est guère au rendez-vous : "Oui, j’ai plus important à faire", reconnaît un député de la majorité au journal. "Je culpabilise. Mais, l’Équipe de France, c’est quand même un rendez-vous que je ne peux pas manquer", confiait un autre.

Il est aussi important de souligner que certains députés étaient absents pour des raisons plus politiques. Le député Sébastien Chenu expliquait "ne pas cautionner la politique de ce gouvernement qui n’a de cesse de rabaisser le rôle du Parlement". Mais qui étaient présents sur les bancs de l’hémicycle ? "Seuls quelques députés d’Agir-UDI-Indépendants, comme Philippe Vigier et des Républicains, comme Claude Goasguen avaient daigné rester sur leurs bancs", répond Le Parisien.