Sonia Krimi priée de "la boucler" lors d'une réunion des députés REM

publié le 20/06/2018 à 12:02

"Dans mon groupe on parle, chez Wauquiez on vire". C'est ainsi que Richard Ferrand, chef de file des députés La République En Marche à l'Assemblée nationale, expliquait sa différence avec Les Républicains, à l'antenne de RTL le 19 juin dernier.



Justement, les députés de la majorité ont été nombreux à critiquer la non-action du gouvernement concernant l'Aquarius et les 629 migrants à bord. Parmi eux, Sonia Krimi, députée de la Manche, n'avait pas hésité à confier aux médias se sentir "très très mal à l'aise" vis-à-vis de l'attitude de l’exécutif. "Je ne vais pas attendre qu'un ministre m'épelle ce que je dois penser ! (...) Mais on est où là, on est où ? On les accueille, point !", avait-elle lâché.

Le 12 juin dernier, le groupe La République En Marche s'est réuni. En fin de session, la députée de la Manche souhaite revenir sur l'affaire de l'Aquarius. Hors de question pour le vice-président Gilles Le Gendre qui dirige la réunion.

Selon Le Canard Enchaîné, il lui aurait répondu : "On est encore sur les textes à venir en débat. Ce n'est pas le moment que tu prennes la parole". Sonia Krimi a ensuite été fortement recadrée par la députée Anne-Christine Lang : "Tu la boucles ! Tu t'assois, et, si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à tweeter !". Ainsi, s'achève la tentative avortée de prise de parole de l'élue de la Manche qui finira pas quitter la réunion.