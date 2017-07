publié le 06/07/2017 à 12:19

C'était un véritable baptême du feu pour de nombreux députés mais aussi membres du gouvernement. Et certains l'ont appris à leurs dépens lors de la première séance de questions au gouvernement. Un exercice millimétré qu'il n'est pas toujours facile de maîtriser.



Les interventions doivent être rapides avec un temps de parole extrêmement limité puisque chaque député ou membre du gouvernement dispose de deux minutes pour poser ou répondre à une question. Cette première séance au Palais Bourbon a donc été le théâtre de scènes assez cocasses avec des interruptions, voire des micros coupés.



C'est le cas de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, qui gardera très certainement un sentiment d'inachevé.

De même pour Éric Coquerel, député de la France Insoumise. C'est lui qui a posé la première question du groupe. "Parler pour la première fois devant l'Assemblée, c'est quelque chose pour quelqu'un qui estime que c'est le plus beau mandat".



Malheureusement pour lui, son micro a été coupé après les deux minutes. Il n'a pas pu finir sa question sur les salariés de GM&S adressée à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. "Je n'ai pas pu finir mais bon, on va supposer que ce ne sont que les règles et non pas une censure... J'ai bonne esprit pour l'instant", a-t-il déclaré à la sortie de l'Assemblée.



> Éric Coquerel, député FI : "J'espère que ce sont les règles, pas une censure" Crédit Image : LOIC VENANCE / AFP | Crédit Média : Céline Landreau | Durée : 00:58 | Date : 06/07/2017