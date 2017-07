Emplois fictifs européens : l'élue FN aurait trouvé les informations "sur Google"

publié le 19/07/2017 à 17:48

"Elle a une nouvelle fois fait le travail que le Parlement européen n'a fait que pour le Front national". "Elle", c'est Sophie Montel, eurodéputée membre du Front national, à laquelle Florian Philippot a rendu hommage mercredi 19 juillet au micro de France Inter.



C'est en effet à la suite d'une lettre de dénonciation visant plusieurs de ses collègues du Parlement européen que le Parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour "abus de confiance". L'enquête, portant sur des soupçons d'emplois fictifs d'assistants parlementaires s'est élargie mardi 18 juillet à Jean-Luc Mélenchon, également dénoncé par Sophie Montel.

Mais comment l'élue frontiste a-t-elle eu accès aux documents lui permettant de proférer ces accusations ? Florian Philippot semble avoir la réponse. "Ces éléments tout le monde peut les trouver, ils sont sur Google. Voilà, c'est simple", affirme le vice-président du Front national, également eurodéputé et ami de Sophie Montel.

"Un travail formidable" selon Florian Philippot

Il a d'ailleurs salué de manière appuyée son action dans ce dossier : "En tout cas, chapeau, Sophie Montel, qui a eu un courage incroyable, qui a fait un travail formidable et qui démontre, là, vraiment, sa capacité d'élue et de cadre dirigeante".



De son côté, Jean-Luc Mélenchon a annoncé son intention de porter plainte contre l'élue. "C'est le moment de dire qu'une dénonciation sans fondement est une dénonciation calomnieuse. C'est un délit. Il va donc en cuire à cette personne ! Comme à tous ceux qui auront relayé ladite dénonciation calomnieuse", a-t-il écrit sur son site internet. "Je me prépare donc à porter plainte à mon tour pour dénonciation calomnieuse contre cette militante du FN et ses complices".