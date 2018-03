publié le 26/07/2016 à 07:40

Emmanuelle Cosse est l'invitée de RTL ce mardi 26 juillet. À l'occasion du premier anniversaire de l'encadrement des loyers à Paris, la ministre du Logement et de l'Habitat durable lance une plateforme numérique d'information et d'action dédiée aux locataires et aux propriétaires. "Ce service public permettra à chacun (...) d'accéder aux données du marché et de faire valoir ses droits pour une pleine application de la loi, afin que l'encadrement des loyers bénéficie à tous", explique le ministère dans un communiqué.



En vigueur depuis août 2015, l'encadrement des loyers permet souvent aux nouveaux locataires parisiens (30%) de bénéficier d'un gain de 50 à 100 euros par mois. Ce dispositif, porté par Cécile Duflot, prévoit que le loyer d'un logement, à sa signature ou son renouvellement, n'excède pas plus de 20% un loyer de référence fixé par arrêté préfectoral et qu'il ne lui soit pas inférieur de 30%.

Au bout d'un an d'application, l'heure est donc au bilan. D'autant que dès 2018, la mesure sera étendue à 412 communes de la Petite couronne pour enrayer là aussi la flambée des prix des locations.



>> L'interview d'Emmanuelle Cosse est à suivre en direct sur RTL et en direct vidéo sur RTL.fr